Экономика

Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 17:15

Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google. Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков. Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Публикация отчетности Google обвалила акции на 7%

Телеканал 360°вчера в 20:17

Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности

Газета.Ru07:11

Alphabet не смог себя разрекламировать

Коммерсантъ06:04

Отчетность обвалила на 7% акции материнской компании Google

РБК06:28

Выручка Alphabet в первом квартале возросла на 17%

ТАССвчера в 19:30

Владелец Google отчитался о падении прибыли на фоне штрафа Еврокомиссии

Rambler News Serviceвчера в 17:20

Доход Alphabet за год вырос на 17%, а число сотрудников перевалило за 100 000

iXBT.comвчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Обновлено в 06:56
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

В Москве прошла ночная репетиция Парада Победы

В Москве прошла первая ночная тренировка парадных расчетов, которые 9 мая пройдут по Красной площади на параде в честь Дня Победы.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Политика

Посольство Британии рассказало, что нужно учесть при подаче заявки на визу

В сообщении на своей странице в Facebook посольство Британии в РФ призывает подавать "заявление на тот тип визы, который соответствует цели вашей поездки".
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео

Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Космос

Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС

Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Культура

Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman

Обновлено в 06:46
Гаджеты

Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum

Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено в 03:20
Политика

Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае исключения Анкары из американской программы создания и приобретения истребителей F-35 проект США «обречён на полный провал».
Обновлено в 05:54
Политика

Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Обновлено в 07:31
Общество

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Из минэкономразвития в адрес врио губернатора поступила служебная записка, которая допускала строительство завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Экономика

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале выросла на 35%

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 34,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,28 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 01:32
Авто

Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало 30 апреля на своей официальной странице в социальной сети Facebook первые фотографии прототипа российского кроссовера Aurus Komendant.
Обновлено в 07:22
Кино

«Игра престолов» установила рекорд по обсуждаемости

"Игра престолов" установила ещё один рекорд: третья серия восьмого сезона сериала, вышедшая 28 апреля 2019 года, стала самым обсуждаемым эпизодом телешоу в истории телевидения.
Обновлено в 05:37
Общество

Доход губернатора Кубани Кондратьева в 2018 году сократился на 5%

По сравнению с 2017 годом, доход губернатора сократился на 5%, а доход его жены вырос в 1,4 раза.
Обновлено в 06:46
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Происшествия

Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки

Наследник олигарха Сергея Саркисова — друг певца ЮрКисса Саркисов-младщий оказался на грани смерти после бурной вечеринки в одном из московских клубов.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева

Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное