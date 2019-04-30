Экономика
Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 17:15
Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google. Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков. Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.
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Владелец Google отчитался о падении прибыли на фоне штрафа Еврокомиссии
Rambler News Serviceвчера в 17:20
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Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
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