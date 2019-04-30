Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 17:15

Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google. Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков. Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.

Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности

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