Экономика
Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 17:15
Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google. Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков. Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
Авиакомпания UTair рискует прекратить собственную деятельность из-за долгов, следует из аудиторского заключения компании Ernst & Young о финансовых результатах работы авиаперевозчика за 2018 год.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено 28 апреля в 19:18
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Глава «Транснефти» 30 апреля доложит Путину о ситуации с «Дружбой»
Президент "Транснефти" Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину во вторник о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:16
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Авто
В России начали продавать новый Kia ProCeed
Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Технологии
«Вконтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков
Команда исследователей «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может формулировать новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Марьянов перед смертью хотел уйти от жены
Любовница и фигуристка Ирина Лобачева рассказала в эфире "Пусть говорят", что Марьянов собирался уйти от своей жены Ксении Бик, но не успел оформить документы.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв
Певицы весело отпраздновали день рождения подруги.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
На станцию Шиес прибыли сотрудники ОМОНа
Обновлено в 02:42
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Космос
Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году
Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Названы пять признаков проблем работы кишечника
Если функции органа нарушены, могут возникнуть другие проблемы со здоровьем. Медики назвали пять признаков сбоя в работе кишечника.
Обновлено в 04:07
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Мистический С-500 прошел финальные испытания
Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей".
Обновлено в 06:07