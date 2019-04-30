Экономика

Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетностиГазета.Ru вчера в 17:15

Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google. Доходы Google за первый квартал 2019 года оказались ниже оценок аналитиков. Также стало известно, что доход Alphabet за год вырос на 17%, число сотрудников превысило 100 000.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности

Газета.Ru07:11

Alphabet не смог себя разрекламировать

Коммерсантъ06:04

Доход Alphabet за год вырос на 17%, а число сотрудников перевалило за 100 000

iXBT.comвчера в 16:46

Публикация отчетности Google обвалила акции на 7%

Телеканал 360°вчера в 20:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

Авиакомпания UTair рискует прекратить собственную деятельность из-за долгов, следует из аудиторского заключения компании Ernst & Young о финансовых результатах работы авиаперевозчика за 2018 год.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено 28 апреля в 19:18
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге

Обновлено в 06:14
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Глава «Транснефти» 30 апреля доложит Путину о ситуации с «Дружбой»

Президент "Транснефти" Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину во вторник о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:16
Политика

Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу

Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика

ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом

Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Футбол

Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов

Обновлено в 06:57
Авто

В России начали продавать новый Kia ProCeed

Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Технологии

«Вконтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков

Команда исследователей «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может формулировать новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Марьянов перед смертью хотел уйти от жены

Любовница и фигуристка Ирина Лобачева рассказала в эфире "Пусть говорят", что Марьянов собирался уйти от своей жены Ксении Бик, но не успел оформить документы.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв

Певицы весело отпраздновали день рождения подруги.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

Обновлено в 04:40
Общество

На станцию Шиес прибыли сотрудники ОМОНа

Обновлено в 02:42
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Космос

Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году

Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Здоровье

Названы пять признаков проблем работы кишечника

Если функции органа нарушены, могут возникнуть другие проблемы со здоровьем. Медики назвали пять признаков сбоя в работе кишечника.
Обновлено в 04:07
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Мистический С-500 прошел финальные испытания

Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей".
Обновлено в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Google
Американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное