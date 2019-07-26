Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на более чем 7%Коммерсантъ 05:12
Напомним, накануне Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома» по 200,5 руб./шт. В середине июля ценные бумаги «Газпрома» подешевели в ходе торгов на Московской и Лондонской биржах.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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