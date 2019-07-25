В четверг, 25 июля, котировки открыли торги понижением на 2,7%. Причиной этого стала информация о продаже дочерние компании «Газпрома» продадут 2,93% бумаг газовой монополии. Но вскоре акции энергетической корпорации на Московской бирже перешли к повышению.

Политика Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17 Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.

Политика Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для возврата Донбасса Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию».

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С первого августа в России вступает в силу ряд законопроектов, которые способны изменить жизнь населения.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Музей ужасов коммунизма откроют в Румынии Музей будет размещен в Бухаресте в здании парламента.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.

Футбол «Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи» Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках.

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.

Единоборства Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.

Экономика Конор Макгрегор везет в Россию свой виски Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Авто Раскрыты официальные цены на новый седан Audi S6 Благодаря выпуску «заряженной» модификации Audi S6 2020 сможет разогнаться до сотни за 4,4 секунды.

Происшествия В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.

Авто Рендерные изображения Lada 4х4 California показали в Сети Рендер Lada 4x4 Niva California был опубликован на Behance в начале прошлого года, но на самом деле впервые был разработан в 2016 году.

Политика Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Происшествия Грабители украли почти тонну золота в бразильском аэропорту Неизвестные грабители похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает портал Globo.

Политика Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.

Общество Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Приангарье семьями Глава государства пригласил детей из пострадавших районов на военно-морской парад в Санкт-Петербурге Глава государства Владимир Путин проводит в Кремле встречу с семьями, которые пострадали от наводнения в Приангарье, сообщает РИА Новости.