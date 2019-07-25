Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на 7%RuNews24.ru вчера в 18:42
В четверг, 25 июля, котировки открыли торги понижением на 2,7%. Причиной этого стала информация о продаже дочерние компании «Газпрома» продадут 2,93% бумаг газовой монополии. Но вскоре акции энергетической корпорации на Московской бирже перешли к повышению.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Капитализация «Газпрома» растет, несмотря на размещение квазиказначейских акций
Ведомостивчера в 08:56
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:05, Вашингтон
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
Обновлено 24 июля в 11:11
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для возврата Донбасса
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию».
Обновлено в 01:40
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С первого августа в России вступает в силу ряд законопроектов, которые способны изменить жизнь населения.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Музей ужасов коммунизма откроют в Румынии
Музей будет размещен в Бухаресте в здании парламента.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
«Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи»
Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено вчера в 16:26
Единоборства
Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф
Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.
Обновлено в 00:45
Экономика
Конор Макгрегор везет в Россию свой виски
Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено вчера в 19:12
Здоровье
Что губы могут рассказать о здоровье человека, поделились эксперты
Специалисты из Лос-Анджелеса рассказали, как по состоянию губ можно узнать о здоровье.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено вчера в 04:50
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Раскрыты официальные цены на новый седан Audi S6
Благодаря выпуску «заряженной» модификации Audi S6 2020 сможет разогнаться до сотни за 4,4 секунды.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Авто
Рендерные изображения Lada 4х4 California показали в Сети
Рендер Lada 4x4 Niva California был опубликован на Behance в начале прошлого года, но на самом деле впервые был разработан в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Грабители украли почти тонну золота в бразильском аэропорту
Неизвестные грабители похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает портал Globo.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Обновлено в 01:37
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «РАМ Банк».
Обновлено в 01:38
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Приангарье семьями
Глава государства пригласил детей из пострадавших районов на военно-морской парад в Санкт-Петербурге Глава государства Владимир Путин проводит в Кремле встречу с семьями, которые пострадали от наводнения в Приангарье, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 550 тысяч га
Ранее в МЧС России рассказали, что общая площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет более 217 тыс. га.
Обновлено в 00:34