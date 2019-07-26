Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на 7%RuNews24.ru 25 июля в 18:42
В четверг, 25 июля, котировки открыли торги понижением на 2,7%. Причиной этого стала информация о продаже дочерние компании «Газпрома» продадут 2,93% бумаг газовой монополии. Но вскоре акции энергетической корпорации на Московской бирже перешли к повышению.
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