Экономика

Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%РБК 04:48

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Рост цен произошел на фоне сообщения «Газпрома» о завершении продажи его «дочками» свыше 693 млн акций компании.
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Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%

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