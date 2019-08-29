Экономика
ПРАЙМАкции «Газпрома» подняли индекс Мосбиржи выше 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов, главным образом благодаря росту акций Газпрома после публикации его полугодовой финансовой отчётности.
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Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Политика
Киевский суд завел дело против Луценко
Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 07:12
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС 08:54
Наука
Ученые узнали причины сильных наводнений в России и Европе
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Технологии
Неработающее приложение для Росстата обошлось в 65 млн рублей
Новый дизайн сайта Росстата должен был появиться в апреле 2019 года.
Секрет фирмы 08:11
Футбол
Нападающий «Атлетико» Мората получил травму колена
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
REGNUM 08:41
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Театры
Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука
Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.
Наша версия 08:10
Армия и оружие
Названы сроки поставок разведывательно-ударного БПЛА «Орион» в армию
Минобороны и группа компаний «Кронштадт» подписали контракт на поставку разведывательно-ударных беспилотников «Орион», первый комплекс поступит в 2019 году, сообщил директор «Кронштадта» Сергей Богатиков.
Взгляд.ру 07:52
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Футбол
«Рома» арендует защитника «Манчестер Юнайтед» Смоллинга
Bookmaker-ratings.ru 06:22
Политика
Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Армия и оружие
Волгоградцы увидят авиашоу в День города
НовостиВолгограда.ру 07:58
Политика
Зеленский оставит Авакова на посту главы МВД Украины
Рада планирует утвердить полный состав правительства Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» высказался о сохранении за главой МВД Арсеном Аваковым его поста, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинского депутата Раксолану Пидласа.
Мой Брянск 08:19
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Футбол
«Рома» заинтересовалась защитником сборной Украины Бурдой
«Рома» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» и сборной Украины Никите Бурде, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 08:37
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Происшествия
На балконе многоэтажного дома в Тюмени произошел хлопок газа
Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 08:22
Политика
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.
Pravda.Ru 07:11