Экономика

Акции «Газпрома» перешли к росту и прибавляют 2,3% после утреннего паденияПРАЙМ 03:47

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Акции "Газпрома" смогли отыграть утреннее падение и уверенно прибавляют порядка 2,3%, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Акции «Газпрома» перешли к росту и прибавляют 2,3% после утреннего падения

ПРАЙМ03:47

АКЦИИ ГАЗПРОМА ПОСЛЕ УТРЕННЕГО СНИЖЕНИЯ ПЕРЕШЛИ К РОСТУ, ПРИБАВЛЯЮТ 0,8%

Financial One03:37
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
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