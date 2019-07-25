Акции "Газпрома" смогли отыграть утреннее падение и уверенно прибавляют порядка 2,3%, следует из динамики торгов Московской биржи.

Акции «Газпрома» перешли к росту и прибавляют 2,3% после утреннего падения

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