Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах
Интерфакс
07:55

Акции "Газпрома" днем в среду ускорили рост после известий о вероятном увеличении дивидендов за 2018 год. На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Интерфакс07:55

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Акции «Газпрома» растут на корпоративных новостях

Finam.Ru10:19

Акции Газпрома продемонстрировали резкий рост

Взгляд.ру09:14

Котировки «Газпрома» подскочили на 7%. Что случилось?

РБК09:48

«Газпром» может увеличить дивиденды за 2018 год

Коммерсантъ08:37

Акции «Газпрома» ускорили рост и подскакивали на 5,7% - до максимума с 22 октября

ПРАЙМ08:23

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах

Интерфакс07:55

Дивиденды Газпрома за 18г могут выйти на двузначную цифру -- ИФ

Financial One08:05
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Финансы

Инвесторы спешат купить «Газпром» и «Систему»

Бумаги подскочили на 7,6% после того, как зампред правления Андрей Круглов в кулуарах форума "Россия зовет!" рассказал, что "Газпром" может увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года до двузначных цифр в рублях на одну акцию.
Обновлено в 12:33
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 12:16
Финансы

Больше половины новых российских евробондов купили британцы

«Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%), в то время как инвесторы из Великобритании выкупили бóльшую часть выпуска (55%)», — цитирует пресс-служба руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.
Обновлено в 08:28
Финансы

Глава Минфина оценил зависимость рубля от цен на нефть

Курс рубля «уже практически не зависит» от динамики цен на нефть, убеждён министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 12:28
Финансы

Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире

Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено в 10:27
Финансы

Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний

В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы

Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое

Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено в 10:28
Финансы

Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму

Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено в 02:28
Финансы

Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan

Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы

Керченская история еще получит свое продолжение

Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы

На Кубани в следующем году бюджетникам повысят зарплату

Напомним, на Кубани с 2019 года проиндексируют ряд социальных выплат.
Обновлено в 09:39
Финансы

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено в 12:25
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Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона»

Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона». Об этом кредитная организация сообщила в среду.
Обновлено в 05:12
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