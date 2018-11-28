Акции "Газпрома" днем в среду ускорили рост после известий о вероятном увеличении дивидендов за 2018 год. На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах

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