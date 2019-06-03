Акции «Газпрома» выросли в цене на 17% за три часаMoneyTimes.Ru 04:25

На пике роста стоимость ценных бумаг «Газпрома» увеличилась до 251,65 рублей, что почти на 17% выше уровня закрытия прошлых торгов. Максимум, достигнутый в понедельник, стал рекордным с августа 2008 года. Ранее цена акций компании превышала 250 рублей 22 августа 2008 года (253,35 рублей).

Акции «Газпрома» выросли в цене на 17% за три часа

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