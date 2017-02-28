«Газпром» обогнал Сбербанк по капитализации по обыкновенным акциямТАСС 10:43

Капитализация "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже в четверг поднялась выше 5,063 трлн рублей, превысив капитализацию Сбербанка по обыкновенным акциям (5,037 трлн рублей), свидетельствуют данные торгов.

«Газпром» обогнал Сбербанк по капитализации по обыкновенным акциям

Технологии «Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.

Культура Роулинг опубликует четыре новые электронных книги о мире Гарри Поттера Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о Гарри Поттере.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".

Транспорт РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Общество Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров» Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.

Космос NASA показало 10 вариантов орбитальных станций будущего NASA опубликовало исследование с описанием перспектив обитаемых орбитальных станций, которые должны прийти на смену МКС.

Политика Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.

Экономика «Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100 Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.

Футбол Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Экономика Власти Китая приостановили закупки сои в США Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.

Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Политика Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.

Происшествия Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Происшествия В Новокузнецке разбушевалась непогода Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.

Происшествия Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.

Шоу-бизнес Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса» Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.

Армия и оружие США ответят военной силой в случае нападения Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.