Экономика

Акции «Газпрома» обновили максимум с лета 2008 годаИнтерфакс 07:34

Рынок акций РФ днем в понедельник обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, оставившего позади "круглый" рубеж 2700 пунктов за счет раллирующих бумаг "Газпрома", которые на пике достигали уровня августа 2008 года в результате принудительного закрытия "коротких" позиций игроками.
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