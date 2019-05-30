Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 годаИнтерфакс 03:26

Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах "Московской биржи" после публикации отчета за I квартал 2019 года по МСФО, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков; бумаги компании подорожали в начале торгов почти на 2,5%, достигнув 212,25 рубля за штуку, обновив тем самым максимум с июня 2011 года.

Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 года

Авто Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.

Политика Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).

Кино Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Политика США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.

Общество Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.

Происшествия Петербургские суды массово заводят дела на иностранных мигрантов В восемь районных судов завели 80 по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда), сообщает объединенная пресс-служба судов.

Общество Екатеринбург возглавил рейтинг негативно настроенных к Москве городов Оказалось, что больше всего москвичей не любят в Екатеринбурге. Втрое и третье место — у Санкт-Петербурга и Казани.

Политика Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.

Спорт Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.

Общество Ассанжа перевели в тюремную больницу Здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после 7 лет пребывания в посольстве Эквадора, — сообщает WikiLeaks в Твиттере.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Происшествия СК проверит данные СМИ о травме печени у ребенка в московском детсаду Следователи проводят проверку после публикации в одном из СМИ сообщения о частичном разрыве печени у ребенка в московском детском саду, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Шоу-бизнес Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых 88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

Политика Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».

Авто Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Политика Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.

Космос Вулканы на Плутоне извергают воду Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.