Финансы
Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 годаИнтерфакс 03:26
Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах "Московской биржи" после публикации отчета за I квартал 2019 года по МСФО, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков; бумаги компании подорожали в начале торгов почти на 2,5%, достигнув 212,25 рубля за штуку, обновив тем самым максимум с июня 2011 года.
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