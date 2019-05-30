Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 годаИнтерфакс 03:26

Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах "Московской биржи" после публикации отчета за I квартал 2019 года по МСФО, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков; бумаги компании подорожали в начале торгов почти на 2,5%, достигнув 212,25 рубля за штуку, обновив тем самым максимум с июня 2011 года.
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Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 года

Интерфакс03:26

Рынок акций РФ растет, «Газпром» опять в лидерах на позитивной отчетности

ПРАЙМ03:18

Акции «Газпрома» выросли на Мосбирже почти на 2% после публикации финансового отчета

ТАСС04:18
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