Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС вчера в 04:30
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 16:03
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Общество
Новый мост к парку «Остров мечты» и полуострову ЗИЛ откроют в ноябре
По мосту, длина которого составит более 600 метров, можно будет добраться с юго-востока к новому парку "Остров Мечты" в Нагатинской пойме.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Неизвестные подожгли аттракционы в калининградском парке
По информации директора парка Эллы Кадочниковой, неизвестные бросили на площадки нескольких аттракционов бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 06:43
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено в 02:56
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Экономика
КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет
Неурожай и санкции стали причиной самого сильного экономического спада в КНДР за последние 20 лет, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на центральный банк Южной Кореи.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Челябинске возбудили дело после тарана маршруток автокраном
В Челябинске после ДТП с участием автокрана и трёх маршруток возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Российские «Ту-160» дали «пощечину» НАТО – Sohu
Обновлено в 02:37
Общество
Средний Урал ждут дожди и похолодание
Напомним, в 2019 году тёплая погода пришла на Средний Урал с некоторым запозданием.
Обновлено в 06:29
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка
«Жара» началась в столице Азербайджана
Обновлено в 06:44
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.
Обновлено 24 июля в 15:45
Экономика
СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России»
По его данным, проверка началась 18 июля и касается контракта с ООО "Авиастар-ТУ" - ей переданы два самолета Ту-204, за аренду которых уплачено по 1 млрд руб. Затем "Почта" якобы арендовала у компании собственные самолеты.
Обновлено в 05:21