Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

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