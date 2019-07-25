Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Гаджеты
Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов
Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.
Обновлено в 15:41
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Общество
Пять знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха
Астрологи составили счастливый гороскоп. В него попали только пять знаков Зодиака, но повезет им по-крупному.
Обновлено в 15:46
Кино
Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино
Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
Обновлено в 13:01
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено в 16:26
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Ранее моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области российского танкера вылетели в Москву из Кишинева.
Обновлено в 21:11
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.
Обновлено в 14:56
Политика
В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов
Избирком Туниса назначил проведение первого тура досрочных выборов президента страны на 15 сентября в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 14:58
Авто
На продажу выставили фургон из мультфильма «Скуби Ду»
Например, фургон The Mystery Machine из мультфильма «Скуби Ду». Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска.
Обновлено в 03:35
Наука
Мозг среагировал на эмодзи и лица людей похожим образом
Ученые выяснили, что вызванные потенциалы мозга участников в ответ на обработку лиц и эмодзи были в целом схожи.
Обновлено в 07:25
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Филиппины получили партию российских гранатометов РПГ-7В2
25 июля Вооруженные силы Филиппин получили партию гранатометов РПГ-7В2, приобретенных у России для замены устаревших американских безоткатных орудий М67, стоящих на её вооружении сейчас.
Обновлено в 20:43
Спорт
Дарья Клишина стала чемпионкой России в прыжках в длину
Дарья Клишина стала лучшей в прыжках в длину на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах.
Обновлено в 12:58
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции
Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Происшествия
Более 30 жителей Норска в Приамурье эвакуируются из-за паводка
Жителей эвакуируют в местную школу, где развернут пункт временного размещения (ПВР), а затем доставят в ПВР на базе больницы поселка Февральск, добавили в региональном главке МЧС.
Обновлено вчера в 23:55