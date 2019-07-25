Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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