Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
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Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Транспорт
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Решение о переносе срока начала выдачи номеров нового образца было принято после обращений ГИБДД в Росстандарт.
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Кино
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Энергетика
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз
Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
Обновлено в 06:48
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
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Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
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Наука
CRISPR вылечил мышей от мышечной дистрофии без редактирования генома
Применение искусственного активатора генов на основе каталитически неактивного белка dCas9 позволило эффективно увеличить экспрессию гена ламинина в мышцах мышей, больных мышечной дистрофией 1А типа.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Дерби открываются: ЦСКА намерен взять реванш у «Локо» за прошлый сезон
В прошлом сезоне "Локо" обыграл ЦСКА в гостях (1:0), играя в меньшинстве.
Обновлено в 17:00
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 13:40
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено в 22:31
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Приамурье прилетит глава МЧС России
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Обновлено в 05:28
Политика
Ушакова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Забайкалья
Обновлено в 21:39
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено в 09:43
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Apple — крупнейший корпоративный пользователь солнечной энергии в США
Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48