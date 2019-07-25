Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.Коммерсантъ03:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика
СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера
Моряки с задержанного на Украине российского танкера Neyma освобождены из-под стражи.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено в 12:08
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Авто
Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП
Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Кино
Трейлер новой части Zombieland 2 появился в Сети
Sony Pictures опубликовала на YouTube-канале трейлер новой части Zombieland.
Обновлено в 13:01
Наука
Внутри обычного яблока оказалось 100 миллионов бактерий
Ученые предположили, что людям больше по вкусу «домашние яблоки», потому что в их кожуре и мякоти содержится больше бактерий из рода Methylobacterium, которые вырабатывают вещества со вкусом и запахом клубники.
Обновлено в 06:15
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Футбол
Сергей Семак приготовился к сложностям в матче «Зенита» с «Оренбургом»
Отметил Сергей Семак и сложности с газоном на стадионе «Газовик» в Оренбурге, где пройдет матч.
Обновлено в 05:21
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:58
Здоровье
В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин укладывали на сохранение в коридоре роддома.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
38-летний Гарик Харламов показал себя лысым
Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Политика
Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.
Обновлено в 12:04
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Голикова: В России не хватает 25-ти тысяч врачей
В России не хватает 25-ти тысяч врачей.
Обновлено в 13:30
Политика
Соловьев сообщил об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Политика
Глава Туркмении появился на ТВ после слухов о его смерти
Телевидение Туркменистана показало кадры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым после слухов о его смерти.
Обновлено в 10:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Кино
Умер голливудский актер Рутгер Хауэр
Голливудский актер Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает в Twitter журнал Variety.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Астон Вилла» подписала хавбека «Манчестер Сити»
"Астон Вилла" объявила о трансфере полузащитника "Манчестер Сити" Дугласа Луиса.
Обновлено в 10:37
Политика
Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18