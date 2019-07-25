с чего всё началось

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Политика СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера Моряки с задержанного на Украине российского танкера Neyma освобождены из-под стражи.

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Политика Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.

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