Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты вчера в 08:18
Высокий спрос Садыгов объяснил «ростом капитализации «Газпрома» и значительным потенциалом ее дальнейшего повышения». Добавим, в мае стоимость акций «Газпрома» достигла 182,73 рубля за одну ценную бумагу, установив новый исторический максимум с апреля 2012 года.
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
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