Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30
Ранее сообщалось, что структуры "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - разместят 693,63 млн акций материнской компании на Московской бирже. Данный пакет бумаг составляет примерно 2,93% капитала компании. Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" пройдет 25 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
Гаджеты
Смартфон Nokia 9 PureView проверили на прочность
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Посол Украины предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко в интервью блогеру Юрию Романенко предположил, что в ситуации с решением вопроса «освобождения» регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий».
Обновлено в 20:52
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре
Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Жителей села Норск Амурской области эвакуируют из-за паводка
За сутки вода подтопила еще более 200 дворовых территорий, передает ОТР. В селе Норск спасатели эвакуируют жителей и укрепляют дамбу.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Политика
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации в Черном море
ООН в связи с захватом российского танкера Службой безопасности Украины призвала стороны действовать в рамках международного права и избегать эскалации в районе Черного моря.
Обновлено в 12:46
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Дано разъяснение причин напряженности между США и Турцией
Наличие же комплекса С-400 еще более усиливает позиции Турции в этом регионе.
Обновлено в 01:30
Общество
Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.
Обновлено в 16:09
Футбол
Озил — фанату «Тоттенхэма»: пустое место — это ваша комната трофеев
Позже Месут ответил болельщику, написав: «Если присмотреться, там можно увидеть вашу комнату трофеев».
Обновлено в 16:58
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Обновлено в 20:31
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено вчера в 21:13
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Общество
Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 01:05
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Космос
В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства
В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено в 15:16