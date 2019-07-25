Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Газпром» получил заявки на покупку 2,9% акций на сумму почти 200 млрд рублей

Finam.Ru10:56

«Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб

РБК03:01

Инвесторы в рамках SPO «Газпрома» подали заявки на 199 млрд руб

ПРАЙМ11:08

Акции «Газпрома» на Мосбирже ускорили рост до 7%

ТАСС07:39

Акции Газпрома подешевели более, чем на 2 процента

Эхо Москвы03:30

«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании

Коммерсантъ03:25

«Газпром» продал свои акции почти на треть дороже рынка

Ведомости11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Гаджеты

Анонсированы продажи складных Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 11:27
Политика

Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили

Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:21
Происшествия

После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

Обновлено в 10:34
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере

Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.
Обновлено в 03:42
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Культура

Баста вошел в список самых успешных российских знаменитостей

Баста вошел в список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет.
Обновлено в 05:56
Кино

Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:11
Финансы

Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов

Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Интернет

Российский создатель приложения FaceApp дал первое интервью: «Мы очень прибыльны»

Создатель сервиса для обработки FaceApp Ярослав Гончаров дал первое интервью.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»

Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
Обновлено в 09:53
Кино

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 09:46
Происшествия

На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка

В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Общество

Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области

Обновлено в 05:51
Экономика

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Технологии

Кошелек Trust Wallet от Binance добавил поддержку децентрализованных бирж

Криптовалютный кошелек Trust Wallet, который летом 2018 г. приобрела Binance, теперь поддерживает различные децентрализованные биржи.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Космос

Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео

Обновлено в 05:20
Общество

Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»

Обновлено в 11:49
Политика

Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей

Обновлено в 09:34
Гаджеты

Почти как Redmi 7A, только вдвое дороже. Смартфон Motorola Moto E6 без анонса появился у Verizon

Компания Motorola без лишнего шума выпустила смартфон Moto E6. Если точнее, он появился на сайте американского оператора Verizon.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Наука

Потепление в 21 веке назвали крупнейшим за две тысячи лет

Обновлено в 10:58
Общество

Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено в 09:16
Политика

Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет

Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Обновлено в 06:29
ещё по теме
Главное