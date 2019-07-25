Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
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Происшествия
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Происшествия
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Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
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Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
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Технологии
Кошелек Trust Wallet от Binance добавил поддержку децентрализованных бирж
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Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео
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Компания Motorola без лишнего шума выпустила смартфон Moto E6. Если точнее, он появился на сайте американского оператора Verizon.
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Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Наука
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Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
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Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
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Президент Туниса умер на 93-м году жизни
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