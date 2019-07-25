Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 04:30
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Армия и оружие
Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено в 15:13
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Обновлено в 17:13
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Общество
Мэрия Южно-Сахалинска подозревает, что жильцов 22-го микрорайона специально «накручивают»
Напомним, в районе кадетской школы города планировалось возвести многоквартирный жилой дом, но ряд жителей выступил против, в том числе в интересах расширения учебного заведения.
Обновлено в 02:47
Политика
Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
Обновлено в 10:05
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено в 16:17
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи
Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.
Обновлено в 11:58
Общество
В выходные в России обещают снег
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные на фоне резкого похолодания может выпасть снег.
Обновлено вчера в 15:21
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до скорости 463 километра в час
Немецкая команда разработчиков разогнала капсулу системы Hyperloop до скорости 463 километра в час.
Обновлено 23 июля в 06:23
Политика
Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.
Обновлено в 17:41
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Словения выдала Петербургу обвиняемого в попытке угона Lexus
Мужчину в 2017 году обвинили в попытке похитить Lexus с парковки одного из крупных торговых центров.
Обновлено в 11:49
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Космос
Космический корабль Dragon стартовал на МКС
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции .
Обновлено в 18:36
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона за 500 млн фунтов
«Эвертон» на клубном канале YouTube продемонстрировал проект нового 52-тысячного стадиона, стоимостью в 500 млн фунтов.
Обновлено в 16:45
Здоровье
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников
Более 500 петербуржцев посетили бесплатные медосмотры для дачников.
Обновлено в 18:35
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:15
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23