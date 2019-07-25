Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 2,7%ТАСС 03:31
Обыкновенные акции "Газпрома" подешевели в начале торгов на Московской бирже на 2,7%, до 206,3 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
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Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
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В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
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Авто
McLaren разрабатывает новый спидстер
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Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
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На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
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Обновлено в 03:15
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На западе Москвы возник лесной пожар
На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
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Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время
Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:10
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Гудкова вызвали на допрос в качестве свидетеля
Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
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Политика
Зеленский обсудил с премьер-министром Италии приговор нацисту Маркиву
Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Конте высказал обеспокоенность "неоправданно жестоким решением суда" в отношении украинского нациста Маркива, которому был вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы.
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Несколько улиц ночью в Сочи были подтоплены после ливней, сошел сель, пострадавших в результате стихии нет, сообщает администрация города.
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Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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