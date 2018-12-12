Финансы
Акции «Газпрома» могут упасть до 150 рублей
Акции «Газпрома» могут упасть до 150 рублейПРАЙМ07:14
К середине торгового дня среды российские фондовые индексы находились в небольшом минусе ввиду корпоративных факторов. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск упал на 0,40%, до 2384,8 пункта, а индекс РТС снизился на 0,33%, до 1130,97 пункта. Рубль к середине дня немного ослаб против доллара и евро.
ПРАЙМ07:14
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