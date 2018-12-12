К середине торгового дня среды российские фондовые индексы находились в небольшом минусе ввиду корпоративных факторов. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск упал на 0,40%, до 2384,8 пункта, а индекс РТС снизился на 0,33%, до 1130,97 пункта. Рубль к середине дня немного ослаб против доллара и евро.

Акции «Газпрома» могут упасть до 150 рублей

Финансы Финансы Сбербанк дал прогноз по курсу рубля Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.

Финансы Финансы Рынок акций РФ и рубль подрастут на позитивном внешнем фоне Рынок акций РФ и рубль в среду в начале дня подрастут на позитивном внешнем фоне.

Финансы Финансы «Дом.РФ» проведет допэмиссию на 7,8 млрд рублей Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин планирует в 2018 году докапитализировать "Дом.РФ" на 7,8 миллиарда рублей для окончательного решения проблемы достройки жилья обанкротившегося застройщика "СУ-155".

Финансы Финансы Минтруд предложил проиндексировать размер пособий с 2019 года Известно, что повысить пособия предлагается уже с 1 февраля следующего года на 3,4%.

Финансы Финансы Вложения ФНБ в иностранные активы принесли убытки в 20 млрд рублей Сегодня, 12 декабря 2018 года, стало известно, что с декабря 2017 года по май 2018 года вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы принесли убытки в размере $340 млн или 20 млрд рублей.

Финансы Финансы Отток капитала из России увеличился в 3,3 раза За январь-ноябрь 2018 года чистый отток капитала из России составил $58,5 млрд, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с оттоком за аналогичный период 2017 года ($17,7 млрд), сообщает Центробанк РФ.

Финансы Финансы Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.

Финансы Финансы Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО выросла в 1,4 раза По итогам 9 месяцев выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) "РусГидро" составила 76,582 млрд кВтч (+5,1%), выработка тепловых станций группы – 22,722 млрд кВтч (+6,2%), выработка альтернативных ВИЭ – 314 млн кВтч (-3,5%).

Финансы Финансы За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4% По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Финансы Финансы В Удмуртии банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей В Удмуртии за 10 месяцев 2018 года банки выдали кредитов на общую сумму почти 206 млрд рублей (населению, предприятиям и организациям).

Финансы Финансы Локо-Банк изменил условия вклада «Русская зима» Локо-Банк изменил условия вклада «Русская зима». Срок депозита в рублях теперь составляет 100, 200 и 400 дней.

Финансы Финансы Евро резко пошел вниз на падении доходности облигаций Евро снижается, так как доходность немецких облигаций падает.

Футбол Футбол Как зарабатывают клубы РПЛ: результаты «футбольного» исследования Прежде всего наши клубы затянули пояса: в прошлом году они совокупно потратили 58,5 млрд рублей, самый низкий показатель за эти годы.

Финансы Финансы Минфин Украины занял евро и доллары на внутреннем рынке В конце октября Украина впервые в этом году вышла на внешние рынки, разместив два выпуска евробондов на общую сумму $2 миллиарда.