Акции «Еврофинанс Моснарбанка» могут передать на баланс ПромсвязьбанкаТАСС 07:05

Пакет акций "Еврофинанс Моснарбанка", который получит государство от ВТБ и Газпромбанка (чуть более 50%), может быть продан другой кредитной организации или же передан на баланс оборонного Промсвязьбанка. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Акции «Еврофинанс Моснарбанка» могут передать на баланс Промсвязьбанка

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