Экономика

Акции «Еврофинанс Моснарбанка» могут передать на баланс ПромсвязьбанкаТАСС 07:05

Пакет акций "Еврофинанс Моснарбанка", который получит государство от ВТБ и Газпромбанка (чуть более 50%), может быть продан другой кредитной организации или же передан на баланс оборонного Промсвязьбанка. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Еврофинанс Моснарбанк могут передать в ПСБ

News.ru07:26

Акции «Еврофинанс Моснарбанка» могут передать на баланс Промсвязьбанка

ТАСС07:05

Власти могут внести российско-венесуэльский банк в капитал ПСБ

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Пакет акций «Еврофинанс Моснарбанка» может быть внесен в капитал ПСБ при отсутствии покупателя на него - замглавы Минфина

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