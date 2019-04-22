Экономика
Акции «Еврофинанс Моснарбанка» могут передать на баланс ПромсвязьбанкаТАСС 07:05
Пакет акций "Еврофинанс Моснарбанка", который получит государство от ВТБ и Газпромбанка (чуть более 50%), может быть продан другой кредитной организации или же передан на баланс оборонного Промсвязьбанка. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Футбол
Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Общество
В Выборге продают самый старый жилой дом России
На Авито появилось объявление о продаже каменного жилого дома на Крепостной улице в Выборге.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Да Коста не сыграет за сборную Франции на ЧМ по хоккею
Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста не поможет сборной Франции по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Словакии в мае, сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Футбол
Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом
Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Авто
Назван ТОП-5 авто с ценой до 350 тысяч и оцинкованным кузовом
Эксперты назвали 5 таких автомобилей в ценовой категории до 350 тысяч рублей.
Обновлено в 00:40
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте
В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Бюджет московского «Динамо» в следующем сезоне будет увеличен
Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне.
Обновлено в 05:38
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10