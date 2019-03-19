Экономика

Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPOКоммерсантъ 04:37

Акции «Черкизово» на торгах Московской биржи подешевели на 15% после того, как группа объявила о намерении провести предложение своих обыкновенных акций. По состоянию на 11:03 акции компании снизились на 15,15%, до 1748 руб. за акцию.
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«Черкизово» может провести SPO этой весной

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«Черкизово» вернулось к планам провести SPO

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Интерфакс10:14

Акции «Черкизово» на Мосбирже упали почти на 10% на фоне сообщений об SPO

Rambler News Service03:57

«Черкизово» рассчитывает привлечь не менее $200 млн в рамках re-IPO

Finam.Ru02:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
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Обновлено в 12:41
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Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
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Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент

Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:47
Спорт

Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева

Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
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Обновлено в 13:50
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Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
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Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика

Назарбаев объяснил выбор своего преемника

Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
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Материалы оказались на три порядка прочнее всех существующих легких нано- и микрокомпозитных материалов, нечувствительны к дефектам, образовавшимся в процессе синтеза, и выдержали объемные деформации более десяти процентов.
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В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
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Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
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Армия и оружие

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Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).
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Подписан рекордный контракт в истории спорта

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В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
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Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
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Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.
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Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:09
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