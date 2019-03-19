Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPOКоммерсантъ 04:37

Акции «Черкизово» на торгах Московской биржи подешевели на 15% после того, как группа объявила о намерении провести предложение своих обыкновенных акций. По состоянию на 11:03 акции компании снизились на 15,15%, до 1748 руб. за акцию.

Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO

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