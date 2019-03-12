Экономика

Акции Boeing в Нью-Йорке падают на 6,5%ТАСС 11:48

Акции авиастроительного концерна Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник продолжили падение после авиакатастрофы в Эфиопии и на фоне решения о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций со стороны ряда стран.
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Акции Boeing продолжают падение на фоне глобального запрета полетов 737 Max

Вести.Финанс12:50

Акции Boeing падают в цене после решения ряда стран приостановить полеты самолетов этой компании

Апрал12:16

Акции Boeing падают более чем на 6% на фоне приостановки полетов Max 8

Rambler News Service12:15

Акции Boeing в Нью-Йорке падают на 6,5%

ТАСС11:48

Акции Boeing падают на 6,5% на отказе от его самолетов после катастрофы в Эфиопии

ПРАЙМ11:37
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В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
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Опубликовано видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва

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Компания "Ростелеком", владеющая 45 процентами акций оператора Tele2, сообщила о полной консолидации акций.
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