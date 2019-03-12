Политика

Акции Boeing падают более чем на 6% на фоне приостановки полетов Max 8Rambler News Service вчера в 12:15

Акции американской авиастроительной компании Boeing падают в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE) более чем на 6%, свидетельствуют биржевые данные. По состоянию на 19:08 мск падение составило 6,33% — до $374,52 за акцию. Цена закрытия предыдущих торгов составила $400,01 за бумагу.
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Акции Boeing падают более чем на 6% на фоне приостановки полетов Max 8

Rambler News Serviceвчера в 12:15

Бумаги Boeing закрыли торги падением на 6% из-за отказов от самолётов после авиакатастрофы

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Акции Boeing падают в цене после решения ряда стран приостановить полеты самолетов этой компании

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АБНвчера в 17:05

Акции Boeing в Нью-Йорке падают на 6,5%

ТАССвчера в 11:48
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Политика

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Вынос на рассмотрение парламента проекта закона о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — откладывается из-за продолжающейся доработки документа.
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В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
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Обновлено в 05:35
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Экономика

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