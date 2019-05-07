Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендамРБК 05:30

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год. Данные опубликованы на сайте Мосбиржи.
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Акции «Башнефти» начали стремительно дешеветь. Что происходит?

РБК10:22

Совет директоров «Северо-Западного пароходства» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Российское судоходство01:35

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Коммерсантъ03:27

Совдир ТГК-1 рекомендовал дивиденды за 2018 год в 0,064 копейки за акцию

РИА Новости05:38

АКРОН РЕКОМЕНДУЕТ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2018Г НА УРОВНЕ 135 РУБ НА АКЦИЮ - КОМПАНИЯ

Financial One05:13

Акции ОГК-2 обновили максимум с 29 мая 2018 г на рекомендациях по дивидендам

ПРАЙМ07:09

Дивиденды были единственным драйвером роста котировок «Башнефти» в 2019 году

Finam.Ru09:30
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Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

Обновлено в 07:51
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество

Рестораторы хотят ввести платное бронирование столиков

Федерация рестораторов и отельеров предлагает ввести платное бронирование столиков в заведениях среднего и высокого ценовых сегментов, пишут «Известия».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко Примечательно, что сегодня сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова отметил 3 месяца со дня своего рождения.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Происшествия

ДТП с участием грузовика произошло на Калужском шоссе в Москве

ДТП с участием грузовика произошло во вторник на Калужском шоссе в Москве, в результате происшествия есть погибший.
Обновлено в 12:11
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Причиной катастрофы в Шереметьево могла стать ошибка пилотов

По предварительным оценкам экспертов, причиной гибели людей в самолете Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" могли стать ошибочные действия пилотов, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Обновлено в 11:15
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Авто

Lada Granta стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

По итогам четырёх месяцев 2019 года Lada показывает положительную динамику продаж и, как заявили в пресс-службе АвтоВАЗа, увеличивает долю на рынке новых автомобилей.
Обновлено в 04:25
Политика

США посоветовали ЕС покупать газ из «демократических источников»

Вашингтон обеспокоен любым развитием в реализации проекта «Северный поток – 2». Европе надо покупать энергоносители из «демократических источников», такое мнение во вторник, 7 мая, в рамках экономического мероприятия в Брюсселе высказал посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
Обновлено в 11:22
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Пользователи Сети организовали акцию в поддержку дочери Алсу

Вокруг победительницы Микеллы Абрамовой возник скандал после слухов о накрутке голосов, однако теперь у девочки появилась организовавшая акцию в её поддержку группа в Сети.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Петербургский суд смягчил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Обновлено в 12:18
Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ, или около 1,3 трлн рублей, сказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено в 12:17
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Россиянин осужден на 14 месяцев за ограбление банка на Шпицбергене

Суд норвежского Трюмсе приговорил к 14 месяцам лишения свободы гражданина России, который в декабре пытался ограбить банк в городе Лонгиийр на Шпицбергене.
Обновлено в 12:15
Теннис

Кербер снялась с турнира в Мадриде из-за травмы

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер снялась с турнира в Мадриде из-за травмы лодыжки.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции

Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.
Обновлено в 11:39
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