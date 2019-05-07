Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендамРБК 05:30
6 мая совет директоров «Башнефти» рекомендовал направить на выплату дивидендов по акциям более 28,2 млрд руб. по итогам прошлого года. При этом чистая прибыль компании составила более 101,8 млрд руб. Размер средств, направленных на выплату дивидендов, аналогичен прошлогоднему.
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Совет директоров «Северо-Западного пароходства» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год
Российское судоходство01:35
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