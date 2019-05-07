Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендамРБК 05:30
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год. Данные опубликованы на сайте Мосбиржи.
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Совет директоров «Северо-Западного пароходства» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год
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В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
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Отец командира сгоревшего в «Шереметьево» самолета Дениса Евдокимова считает, что обвинения в том, что пилоты разучились летать без компьютеров, несправедливы.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
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