Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендамРБК 05:30
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год. Данные опубликованы на сайте Мосбиржи.
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Совет директоров «Северо-Западного пароходства» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год
Российское судоходство01:35
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
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Происшествия
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Обновлено в 09:20
Происшествия
ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
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«АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2%
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Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21
Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
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Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление
Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.
Обновлено в 06:19
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших
Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи.
Обновлено в 03:31
Футбол
«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина
Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
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Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
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25-летний спортсмен сказал, что заболел, в то время как посетил в Лондоне матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором играли "Аякс" и "Тоттенхэм".
Обновлено в 08:28
Авто
Опубликован снимок нового Mercedes-AMG CLA 45
Mercedes-AMG CLA 45 получит систему полного привода с режимом для дрифта, в котором вся мощность будет передаваться на заднюю ось.
Обновлено в 01:47
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Стивен Кинг выдвинул свою теорию окончания «Игры престолов»
Американский писатель Стивен Кинг предположил, кто мог бы занять Железный трон в финале «Игры престолов».
Обновлено в 09:09
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В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы
ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Песков рассказал о планах Путина на праздники
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Планы Маркл родить дома потерпели фиаско
Издание Daily Mail уже успело разузнать о некоторых инсайдах, согласно которым больница, где Меган родила, находится в Портленде.
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Экономика
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Обновлено в 06:12
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Акция «Бессмертный полк» прошла в Варшаве
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Армия и оружие
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Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
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