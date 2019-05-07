Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендамРБК 05:30
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год. Данные опубликованы на сайте Мосбиржи.
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Совет директоров «Северо-Западного пароходства» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год
Российское судоходство01:35
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