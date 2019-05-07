Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендамРБК 05:30

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год. Данные опубликованы на сайте Мосбиржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

РБК05:30

Финальные дивиденды «Полюса» за 2018 год могут составить 143,62 рубля на акцию

Finam.Ru06:17

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Коммерсантъ03:27

Совдир ТГК-1 рекомендовал дивиденды за 2018 год в 0,064 копейки за акцию

РИА Новости05:38

АКРОН РЕКОМЕНДУЕТ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2018Г НА УРОВНЕ 135 РУБ НА АКЦИЮ - КОМПАНИЯ

Financial One05:13

Совет директоров «Северо-Западного пароходства» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Российское судоходство01:35

«Башнефть» может выплатить дивиденды за 2018 год из расчета 158,95 рублей на акцию

ТАСС04:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром

В Екатеринбурге продолжаются нападения варваров на благоустраиваемый за Оперным театром сквер.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты

Пассажиров одного из поездов в метро Санкт-Петербурга эвакуировали из-за электронной сигареты.
Обновлено в 06:09
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено вчера в 07:21
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
Политика

США готовятся ввести новые пошлины на китайские товары

Поворот Вашингтона к жёсткой линии в переговорах с Пекином вероятнее всего означает, что на этой неделе торговое соглашение заключено не будет.
Обновлено в 05:14
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество

Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ

Ранее "Лента.ру" сообщила о том, что необычно активное голосование в поддержку Микеллы Абрамовой велось из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Общество

На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц

Обновлено в 05:50
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Футбол

Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену

Обновлено вчера в 21:55
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Общество

В Пятигорске впервые прошёл парад дошкольных войск

В столице СКФО впервые провели парад дошкольных войск.
Обновлено вчера в 07:57
Политика

Пользователи соцсетей посмеялись над идеей заселить Донбасс евреями

Пользователи Twitter высмеяли слова советника президента РФ Сергея Глазьева о евреях в Донбассе.
Обновлено в 05:57
Футбол

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

Судейская бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:14
Наука

На видео ученые сняли, как бактерии убивает иммунная система

Обновлено в 03:41
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Гаджеты

Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite

Компания Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite.
Обновлено в 02:51
Политика

Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Обновлено в 01:10
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное