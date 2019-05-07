Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендовКоммерсантъ 03:27

На выплату дивидендов за 2018 год «Башнефть» направит 28,235 млрд из 101,833 млрд руб. чистой прибыли за год. Акционеры получат по 158,95 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.
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Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Коммерсантъ03:27

Совет директоров МОЭК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

РИА Новости04:11

Совет директоров «Северо-Западного пароходства» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

Российское судоходство01:35

«Башнефть» может выплатить дивиденды за 2018 год из расчета 158,95 рублей на акцию

ТАСС04:41

Бумаги «Башнефти» обвалились в начале торгов на фоне рекомендации по дивидендам

ПРАЙМ03:23

ОГК-2: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2018 ГОД В РАЗМЕРЕ 0,036784587 РУБЛЯ НА АКЦИЮ

Financial One03:08

Сохранение дивидендных выплат «Башнефти» на прежнем уровне разочаровало рынок

Finam.Ru03:40
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Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

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Происшествия

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Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
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Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
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В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

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Обновлено 05 мая в 18:14
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Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России

Компания Haval, которая, открыв свой новый завод в Тульской области, локализует на нем производство моделей F7, F7X и H9, в будущем может присоединить к ним компактный кроссовер H2.
Обновлено в 00:58
Политика

На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Авто

Назван ТОП-7 хороших кроссоверов стоимостью до 700 тысяч рублей

Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Россия построит атомный авианосец

Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

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Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
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В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
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Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену

Обновлено вчера в 21:55
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Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.
Обновлено в 04:01
Политика

Сергей Глазьев: Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями

Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями; нынешними жителями "Земли Обетованной" заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен.
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Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
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Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Грозном загорелся продовольственный склад

Продовольственный склад загорелся в Старопромысловском районе Грозного, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального управления МЧС по республике.
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Общество

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Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
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Недвижимость

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В новостройках Остоженки на продажу выставлено 88 квартир и апартаментов со средневзвешенной стоимость 1 кв. м в 1,5 млн руб. По этому показателю район находится на втором месте в Москве, уступая Патриаршим Прудам (1,9 млн руб. за 1 кв. м), уточняется в материалах Savills.
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МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика

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Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
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Древний ритуальный пучок трав содержал множество психотропных растений

Сверток, завернутый в кожаную сумку, содержал, среди прочего, две нюхательные таблетки, нюхательную трубку для курения галлюциногенных растений и мешочек, сделанный из шкурок лисы.
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