Экономика

Акции «Аптечной сети 36,6» взлетели более чем на 60%ПРАЙМ 11:35

4 фото
Малоликвидные акции "Аптечной сети 36,6" взлетели более чем на 60%, объем торгов акциями превысил 64 миллиона рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акции «Аптечной сети 36,6» за день подорожали на 45%

Rambler News Service13:40

Акции «Аптечной сети 36,6» взлетели более чем на 60%

ПРАЙМ11:35

Акции аптечной сети «36,6» выросли на 60% за день

Retailer.ru13:38

Акции «Аптечной сети 36,6» взлетели более чем на 60%

Коммерсантъ12:58

Акции аптечной сети «36,6» выросли более чем на 60%

РБК12:47

Акции «Аптечной сети 36,6» подскочили более чем на 60% в отсутствие новостей

Финмаркет11:41

Акции аптечной сети «36,6» взлетели на 45,5%

DP.RU13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика

Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Политика

Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»

Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».
Обновлено в 13:15
Политика

В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено в 12:56
Политика

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»

Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Политика

Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях

В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами

Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.
Обновлено в 09:23
Общество

25 университетов России попали в рейтинг лучших вузов мира

В рейтинг QS World University Rankings 2018, который включает лучшие университеты планеты, вошли 25 вузов России.
Обновлено вчера в 17:42
Транспорт

В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт

Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Политика

Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что считает смерть бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси неестественной.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Политика

Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину

Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Астраханской области из-за пала травы загорелись десять построек

Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
Происшествия

Полицейского уволили после утечки видео катастрофы SSJ в Шереметьево

В МВД подтвердили информацию об увольнении полицейского после утечки видеозаписи крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 06:11
Политика

США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 12:17
Общество

Все дворы Москвы оборудуют пунктами раздельного сбора мусора

Обновлено вчера в 12:56
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
Обновлено в 06:48
Футбол

«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером

Марко Джампаоло официально назначен главным тренером «Милана».
Обновлено в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное