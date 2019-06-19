Акции «Аптечной сети 36,6» взлетели более чем на 60%ПРАЙМ 11:35

Малоликвидные акции "Аптечной сети 36,6" взлетели более чем на 60%, объем торгов акциями превысил 64 миллиона рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Акции «Аптечной сети 36,6» взлетели более чем на 60%

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