Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.

Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Политика Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, три района которой пострадали от сильнейшего наводнения.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Политика Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400 Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.

Кино Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Происшествия На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.

Происшествия В Генуе взорвали мост, унесший жизни 43 человек В итальянском городе Генуя взорвали мост Моранди, точнее то, что от него осталось после обрушения, произошедшего в августе прошлого года.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.

Политика Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20 Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Происшествия Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.

Политика Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила прошлое руководство Украины во главе с Петром Порошенко в организации контрабанды и коррупционных схем.

Армия и оружие Мина попала в дом престарелых в ДНР Мина угодила в крышу дома престарелых в подконтрольном Донецкой Народной Республике городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, заявил представитель городской администрации.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).

Авто Названы 10 самых популярных китайских кроссоверов на рынке России Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных китайских кроссоверов и внедорожников в России.