Гаджеты

Акции Apple упали после объявления об уходе Джони АйваThe GEEK вчера в 06:11

Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва

Эхо Москвывчера в 12:31

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на новостях о предстоящем уходе главного дизайнера

Forbesвчера в 06:41

Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 10:53

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на фоне ухода главного дизайнера

Коммерсантъвчера в 09:05

Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера

Фонтанка.Рувчера в 08:08

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Ведомостивчера в 07:57

Акции Apple упали после сообщений об уходе создателя дизайна iPad и iMac

РБКвчера в 12:05
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, три района которой пострадали от сильнейшего наводнения.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Кокорина и Мамаева решили отправить в одну колонию

Обновлено вчера в 08:49
Политика

Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400

Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 01:13
Кино

Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу

Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Обновлено в 00:16
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Генуе взорвали мост, унесший жизни 43 человек

В итальянском городе Генуя взорвали мост Моранди, точнее то, что от него осталось после обрушения, произошедшего в августе прошлого года.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20

Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет

Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Транспорт

Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления

ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие

Минобороны получит на вооружение новейший миномет «Дрок»

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Политика

Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде

Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила прошлое руководство Украины во главе с Петром Порошенко в организации контрабанды и коррупционных схем.
Обновлено 27 июня в 20:05
Армия и оружие

Мина попала в дом престарелых в ДНР

Мина угодила в крышу дома престарелых в подконтрольном Донецкой Народной Республике городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, заявил представитель городской администрации.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

Отправку бригады ВСУ на Донбасс отложили из-за позора на учениях с НАТО: сводка о военной ситуации на Донбассе

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Обновлено вчера в 13:01
Авто

Названы 10 самых популярных китайских кроссоверов на рынке России

Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных китайских кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 01:00
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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