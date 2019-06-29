Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони АйваThe GEEK вчера в 06:11
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва
Эхо Москвывчера в 12:31
Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера
Фонтанка.Рувчера в 08:08
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, три района которой пострадали от сильнейшего наводнения.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Кокорина и Мамаева решили отправить в одну колонию
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400
Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 01:13
Кино
Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу
Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
В Генуе взорвали мост, унесший жизни 43 человек
В итальянском городе Генуя взорвали мост Моранди, точнее то, что от него осталось после обрушения, произошедшего в августе прошлого года.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:55
Политика
Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде
Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила прошлое руководство Украины во главе с Петром Порошенко в организации контрабанды и коррупционных схем.
Обновлено 27 июня в 20:05
Армия и оружие
Мина попала в дом престарелых в ДНР
Мина угодила в крышу дома престарелых в подконтрольном Донецкой Народной Республике городе Ясиноватая в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, заявил представитель городской администрации.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Отправку бригады ВСУ на Донбасс отложили из-за позора на учениях с НАТО: сводка о военной ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Названы 10 самых популярных китайских кроссоверов на рынке России
Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных китайских кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 01:00
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT
Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43