Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряжённость между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику.

На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов. Капитализация компании опустилась до $749,3 млрд.

Акции Apple упали более чем на 9%

Происшествия Происшествия В Новочеркасске обрушилась часть офисного здания

Происшествия Происшествия МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Космос Космос Опубликовано первое фото с обратной стороны Луны Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал первую фотографию с обратной стороны Луны. Снимок публикует телеканал CGTN в Twitter.

Политика Политика Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.

Происшествия Происшествия Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.

Происшествия Происшествия Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.

Политика Политика Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.

Экономика Экономика Акции Apple упали более чем на 9% На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.

Политика Политика На Украине начали расследовать попытку захвата власти Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.

Спорт Спорт Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски» Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми 1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

Космос Космос NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Политика Политика Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США Н.Пелоси занимала пост спикера палаты представителей, который считается третьим по важности в государственной иерархии США, в 2007-2011 годах, а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.

Происшествия Происшествия В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Политика Политика УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.

Происшествия Происшествия В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию» В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.

Происшествия Происшествия «Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Футбол Футбол Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года, сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Финансы Финансы Доллар обновил максимум марта 2016 года Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.

Политика Политика В Демократической партии США допустили импичмент Трампа В интервью телеканалу NBC Пелоси заявила, что конгрессмены от Демократической партии намерены дождаться итогов расследования комиссии Мюллера, а затем уже решат, начинать ли процедуру импичмента в отношении президента Трампа.

Гаджеты Гаджеты Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.

Авто Авто В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.

Политика Политика Таможня Украины задержала рождественское послание патриарха Кирилла Таможня Украины задержала тираж с рождественским посланием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое предназначалось для богослужения в церквях и храмах 7 января.

Политика Политика Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине Украинский лидер Пётр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине.

Спорт Спорт Комиссия спортсменов WADA требует исключить РУСАДА Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полноправного статуса.

Общество Общество Тропический шторм «Пабук» надвигается на южные курорты Таиланда Тропический шторм "Пабук" надвигается на южные курорты Таиланда. Под угрозой – Пхукет, Краби и Самуи.

Музыка Музыка Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.

Общество Общество Петербуржец выиграл в лотерее 500 миллионов рублей