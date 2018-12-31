Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции Apple упали более чем на 9%РБК10:56
На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов. Капитализация компании опустилась до $749,3 млрд.
РБК10:56
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Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряжённость между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику.
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Экономика
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