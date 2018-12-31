Экономика

Акции Apple упали более чем на 9%
РБК
10:56

На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов. Капитализация компании опустилась до $749,3 млрд.
РБК10:56
Тим Кук
Ясно, что экономика начала замедляться там во второй половине, и, как мне кажется, дело в том, что торговая напряжённость между США и Китаем оказывает дополнительное давление на их экономику.
— Тим КукRT на русском вчера в 19:40

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Акции компании Apple рухнули более чем на 9%

Комсомольская правда12:18

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News.ru10:20

Акции компании Apple упали на 9,4%

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Известия11:50

Акции Apple упали более чем на 9%

РБК10:56
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Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
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Происшествия

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В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Экономика

Акции Apple упали более чем на 9%

На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли собаку

После завершения поисково-спасательной операции в разрушенном доме в Магнитогорске найдена живая собака.
Обновлено в 11:00
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Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай

Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.
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Происшествия

Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
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СБУ начала расследование попытки захвата власти, пишут СМИ

Служба безопасности Украины начала расследование попытки захвата власти, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
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Экономика

Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple

Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
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Происшествия

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Финансы

Биржевой курс доллара упал ниже 69 рублей

Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%).
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Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего

Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
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В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц

Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
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WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

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Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине, следует из данных опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.
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Комиссия WADA попросила признать РУСАДА не соответствующим кодексу

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Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
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В Германии предостерегли Запад от войны с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
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Тим Кук
генеральный директор Apple, пришёл в компанию в марте 1998 года. Был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года.
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