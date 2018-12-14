Хоккей
«Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Савиным
«Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом СавинымРоссийская газета02:30
Утро пятницы ознаменовалось неожиданной новостью. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о подписании контракта с новым игроком. Наверное, в этом не было бы ничего необычного, но дело в том, что новичком клуба стал бывший футболист, а ныне - известный телеведущий Евгений Савин.
Российская газета02:30
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