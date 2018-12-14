Хоккей

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом Савиным
Российская газета
02:30

Утро пятницы ознаменовалось неожиданной новостью. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" объявил о подписании контракта с новым игроком. Наверное, в этом не было бы ничего необычного, но дело в том, что новичком клуба стал бывший футболист, а ныне - известный телеведущий Евгений Савин.
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Ак Барс
Российский хоккейный клуб
Российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Казани республики Татарстан. Был основан в 1956 году под названием «Машстрой», в 1958 году изменил название на «СК им. Урицкого» под которым выступал до 1990 года (переименовался в «Итиль»). С 1995 года носит название «Ак Барс».
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