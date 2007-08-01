РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАйртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»

Спартак — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
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Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»

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