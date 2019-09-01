РПЛ
Спорт-ЭкспрессАйртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:03, Вашингтон
Теннис
Рублев обыграл Кирьоса на US Open
Советский спорт 00:56
Здоровье
Названа смертельная опасность использования туалетной бумаги
Иностранные специалисты пришли к выводу, регулярное использование туалетной бумаги может быть крайне опасным для здоровья.
iReactor вчера в 21:06
Политика
В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
RT на русском 02:53
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Игры
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
RT на русском вчера в 15:51
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Экономика
Алтынбанк вносит изменения в тарифы по дебетовым картам
Со 2 сентября 2019 года вступают в силу изменения по картам Алтынбанка.
Банки.ру 05:10
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
В германском городе Эссен более 20 человек пострадали при обрушении сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria.
Российская газета вчера в 19:50
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие
Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
Вести.Ru 05:43
Политика
Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.
РБК 05:25
Политика
Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов
Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты 00:44
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
В России предложили продлить летние каникулы до октября
Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября.
Lenta.ru 29 августа в 23:37
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии
На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.
РБК вчера в 14:11
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 30 августа в 05:09
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Происшествия
Петербуржца подстрелили из пистолета на улице Черкасова
Невские Новости 02:13
Происшествия
Движение экспрессов в аэропорт Гонконга приостановлено из-за протестов
В Гонконге приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт из-за возобновившихся акций протеста, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 04:35
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44