Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».

Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»

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