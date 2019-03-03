Футбол

Айртон Лукас: Тренер просил Глушакова подавать, а он пробилСоветский спорт вчера в 14:30

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Было немного непривычно играть в таком холоде Спасибо тренеру за то, что поверил в меня и поставил в стартовый состав. Надеюсь, в дальнейшем смогу вписать свое имя в историю Спартака.
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