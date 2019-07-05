Футбол
Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»Евро-футбол.ру вчера в 15:32
Все знают, что футбол состоит из возможностей и шансов. Я считаю, что нам получилось вчера своим шансом воспользоваться, забили первый гол, достаточно быстрый и нужный. По большому счету, всю игру гнули свою линию.
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Айртон: здорово побеждать в дерби, «Спартак» смог воспользоваться своими шансами
Чемпионатвчера в 14:44
Кубок «Париматч Премьер» 2019. Айртон: «Побеждать в дерби всегда здорово»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:56
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Происшествия
Врач роддома обвиняется в убийстве младенца
Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области
За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 00:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа
Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Авто
АвтоВАЗ вновь поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta
Обновлено вчера в 05:13
Политика
В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei
Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
Обновлено вчера в 19:49
Финансы
В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Алисон сменил игровой номер в «Ливерпуле»
Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Политика
В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Футбол
Сокамерника Мамаева перевели к Кокорину
Бывший сокамерник нападающего "Краснодара" Павла Мамаева переведен к нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, передает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России
Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Челябинске парень с девушкой упали на дно карьера
Обновлено вчера в 13:46
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
«Армату» в США назвали неконкурентоспособной
Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено в 01:43
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Политика
США могут ввести пошлины на товары из ЕС на $4 млрд
В апреле ведомство предлагало ввести пошлины на товары из стран Евросоюза на $21 млрд, теперь первоначальный список расширен.
Обновлено в 01:41
Авто
Улучшаем Поло с помощью ГАЗели - простой совет
Не у всех автомобилей на подрулевых переключателях установлены пыльники, которые не только улучшают внешний вид, но и защищают узлы от грязи.
Обновлено в 01:02