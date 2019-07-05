Все знают, что футбол состоит из возможностей и шансов. Я считаю, что нам получилось вчера своим шансом воспользоваться, забили первый гол, достаточно быстрый и нужный. По большому счету, всю игру гнули свою линию.

Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»

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