Футбол

Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»Евро-футбол.ру 15:32

Все знают, что футбол состоит из возможностей и шансов. Я считаю, что нам получилось вчера своим шансом воспользоваться, забили первый гол, достаточно быстрый и нужный. По большому счету, всю игру гнули свою линию.
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Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»

Евро-футбол.ру15:32

Кубок «Париматч Премьер» 2019. Айртон: «Побеждать в дерби всегда здорово»

Bookmaker-ratings.ru14:56

«Спартак» vs ЦСКА. Кто победит в дерби?

Soccer.ru29 июня в 14:48

Айртон: здорово побеждать в дерби, «Спартак» смог воспользоваться своими шансами

Чемпионат14:44
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