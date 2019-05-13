Футбол

Айртон: «В Бразилии после чемпионата мира стало только хуже»Матч ТВ 06:02

Бразильский защитник «Спартака» Айртон рассказал, какие изменения последовали в его стране после проведения чемпионата мира по футболу в 2014 году.
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Айртон: «В Бразилии после чемпионата мира стало только хуже»

Матч ТВ06:02

Айртон: «В Бразилии после чемпионата мира стало только хуже»

Sportbox.RU06:02

Айртон: «Кононов дал понять, что доверяет мне. Знакомство с тренером понравилось»

Sport24.ru04:51
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Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Игры

Создатели Wasteland 3 вновь пообещали, что игра выйдет в Steam

Фарго был краток, он написал, что релиз Wasteland 3, как ранее и обещали разработчики из inXile Entertainment, состоится в Steam.
Обновлено в 06:32
Футбол

Шандор Варга: «Венгер был готов приехать в Россию, но не срослось»

Были возможности, но не срослось.
Обновлено в 07:23
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество

Зверев назвал несправедливым решение суда из-за пикета у стен Кремля

Обновлено в 07:41
Транспорт

В России захотели убрать частные дорожные камеры

Генпрокуратура России проверит законность установки частных камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах из-за ошибок в их установке, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:19
Экономика

Toshiba Corporation отчиталась о росте годовой прибыли на 26%

Чистая прибыль взлетела на 26% и составила 1,01 трлн ($9,2 млрд).
Обновлено в 05:24
Кино

Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»

В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
ЖКХ

В Петербурге завершился отопительный сезон

В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Происшествия

СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»

В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

Samsung вплотную взялась за электронику для автомобилей

Сертификат подтвердил функциональную безопасность полупроводниковых компонентов Samsung для автомобилей.
Обновлено в 07:32
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

Понижение температуры ниже климатической нормы ожидается в центральных областях России к концу рабочей недели.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Спорт

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко

Обновлено в 06:46
Культура

Трегулова: музейный центр во Владивостоке должен привлекать туристов

Музейный центр во Владивостоке должен стать точкой притяжения для туристов, в первую очередь, из Южной Кореи, заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Транспорт

С 15 мая в Екатеринбурге подорожает проезд в метро

В Екатеринбурге с 15 мая подорожает проезд в метро. Стоимость одного жетона вырастет до 32 рублей.
Обновлено 10 мая в 09:34
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено в 06:37
Наука

От высокомерного к двумерному: ученые получили квазидвумерное золото

Обновлено в 05:27
Общество

«Бессмертный полк» в Петербурге стал самым массовым шествием в России

Акция "Бессмертный полк", которая 9 мая в Санкт-Петербурге собрала более миллиона человек, стала самой массовой в России, сообщает в понедельник пресс-служба городского правительства.
Обновлено в 06:41
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