Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Красно-белые объявили о покупке 21-летнего футболиста у «Флуминенсе» вчера, 17-го декабря.

Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов „Спартака“»

Футбол Футбол «Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцами В результате жеребьёвки Лиги Европы, которая прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне, российским клубам, прошедшим в 1/16 финала, достались турецкий «Фенербахче» и немецкий «Байер».

Футбол Футбол «МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с нападающим Антони Марсьялем, сообщает BBC.

Футбол Футбол Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А Встреча команд состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:1. На 1-й минуте колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата записал на свой счёт первый гол матча.

Футбол Футбол «Спартак» объявил о переходе Айртона Лукаса

Футбол Футбол Дмитрий Парфенов: «„Урал“ созрел для участия в еврокубках» Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что команда готова к участию в Лиге Европы.

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Футбол Футбол Филипе Луис пропустит около трёх недель из-за травмы Встреча команд завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. Ожидается, что 33-летний бразильский защитник пропустит около трёх недель из-за травмы.

Футбол Футбол НБА. Гризманн посетил матч «Бруклин» – «Атланта» Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн посетил матч НБА.

Футбол Футбол Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси» Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в американском клубе, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол 14-летний игрок «Чертаново» отправится в январе на стажировку в «МЮ» Игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Стажировка рассчитана на две недели.